Kürt dövüşçü Hakar Gardi Malezya'daki dev şampiyonaya hazırlanıyor

Dövüş sanatları şampiyonu Kürt asıllı Hakar Gardi, önümüzdeki ayın ortasında Malezya'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük şampiyonalarından birine hazırlanıyor.

Hakar Gardi, 2025 yılında Kürdistan Bölgesi adına büyük bir başarı hikayesine imza atmıştı. Tayland'ın Phuket şehrinde düzenlenen, birçok Asya ve Avrupa ülkesinin katıldığı turnuvada Muay Thai dalında birinci olmuş ve uluslararası RBS kemerini kazanmıştı.

Gardi, yine 2025 yılında Endonezya'da Kürdistan bayrağıyla birincilik elde ettikten sonra, Malezya'nın önde gelen dövüş sanatları şirketlerinden biriyle sözleşme imzaladı. Bu anlaşma kapsamında, 19 Nisan'da Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilecek olan uluslararası MMA (Karma Dövüş Sanatları) şampiyonasına katılacak.

Erbilli şampiyon Hakar Gardi, 17 yılı aşkın süredir Kürdistan Bölgesi adına dövüş sanatları arenalarında mücadele ediyor. Şu an hazırlıklarını Endonezya'da sürdüren Gardi, Malezya'daki ilk karşılaşmasında Malezyalı rakibi Jason Law ile karşı karşıya gelecek.