Irak'ta eğitim kazası: 1 İngiliz askeri öldü

İngiltere Savunma Bakanlığı, Irak'ta meydana gelen bir "eğitim kazası" sonucu İngiliz ordusuna mensup bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yapılan resmi açıklamada, 31 Mayıs 2026 Pazar günü Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen bir askeri eğitim sırasında bir kaza meydana geldiği ve bu kaza nedeniyle bir İngiliz askerinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ta bir İngiliz askerinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle teyit ediyoruz. Askerin ailesi olayla ilgili bilgilendirilmiştir, kimlik bilgilerine dair daha fazla detay paylaşılmadan önce aile, kendilerine biraz zaman tanınmasını talep etmiştir."

İngiltere Savunma Bakanlığı, açıklamanın sonunda askerin ailesine ve arkadaşlarına taziyelerini ileterek olayı "üzücü bir trajedi" olarak nitelendirdi.

Kazanın nasıl gerçekleştiği ve askeri eğitimin yapıldığı tam yer hakkında şu ana kadar daha fazla detay paylaşılmadı.