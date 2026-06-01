Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Siyaset kurumunun görevidir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin polemiklerden uzak tutulması gerektiğini belirterek, CHP'de yaşanan iç tartışmalara yönelik, "Bu hukuki gerilimlerde yokuz ve olmayacağız." mesajını verdi.

Kabine, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.30'da başlayan Beştepe'deki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan, toplantısı sonrası basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde yaşanan hareketliliği ve yargı süreçlerini değerlendiren Erdoğan, lideri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) bu tartışmaların dışında olduğunu vurguladı.

"Ana muhalefet partisi içinde gerilimler bizi ilgilendirmiyor. Bu siyasi ve hukuki gerilimlerde yokuz, olmadık ve olmayacağız.” diyen Erdoğan, şu sözleri sarf etti:

“Siyasi amaçları için hareket edenler unutmasın ki bu sokaklar hukuk tanımazlığa prim vermez. Sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkla güvenlik görevlilerinin karşı karşıya getirilmesine izin vermeyiz. Böyle bir dönemde milletin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur."

Barış süreci tartışmalarına değinen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.” diye konuştu.

Yapıcı ve kucaklayıcı olmaya özen göstereceklerinin altın çizen Erdoğan, “Bunu yaparken milletimizin çıkarlarını gözetmeyi her şeyin üstünde tutmaya çalışacağız. Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.