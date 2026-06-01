Kurtulmuş’tan CHP’deki "grup toplantısı" krizine ilişkin açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan grup toplantısı tartışmalarına ilişkin, "Usul bellidir, milletvekilleri talep ederse grup toplantısı yapılır." dedi.

CHP’de "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan parti içi kriz, haftalık grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı sorusunu gündeme getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantılarını erteleme kararına karşılık, CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclis grubunu toplayacağını açıklamıştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parti içi ihtilafların çözüm yerinin Meclis değil, mahkemeler olduğunu vurguladı.

Numan Kurtulmuş, "Karar mercii Meclis Başkanlığı değildir. Parti içi ihtilaflarda 'Sen haklısın' deme vazifemiz yok. Meclis kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi kurumsal yapısı çerçevesinde çözmelidir. Çelişkinin giderilmesi için CHP Genel Başkanlığına bir yazı yazacağız." diye konuştu.

Parti içindeki ayrışmanın iktidarın "Terörsüz Türkiye" diye adlandırdığı barış sürecine yansımamasını temenni eden Kurtulmuş, tüm siyasi partilerin katılımıyla komisyonda büyük bir emek verildiğini belirtti.

Ortaya çıkan geniş mutabakatın korunması gerektiğinin altını çizen Meclis Başkanı, milli meselelerde hassasiyetin kaybedilmemesi çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.