Moskova: Washington ve Tel Aviv, Arap ülkelerini İran ile savaşa çekmeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Borisenko, ABD ve İsrail'in Arap ülkelerini İran ile askeri bir çatışmanın içine çekmeye ve Arap-İran ilişkilerini normalleştirme sürecini engellemeye çalıştığını söyledi.

Georgiy Borisenko, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü düzenlenen 6. Uluslararası "Rusya - Orta Doğu" Forumu'nda yaptığı konuşmada, Washington ve Tel Aviv’in, Orta Doğu'da durumun istikrara kavuşmasını istemediğini belirterek, "ABD ve İsrail, Arap ülkelerini, özellikle de Körfez ülkelerini, İran ile başlattıkları savaşın içine çekmeye çalışıyorlar." dedi.

“ABD ve İsrail'in eylemlerinde, son yıllarda Arap ülkeleri ile İran arasında gelişen normalleşmeyi sabote etme çabalarını açıkça görüyoruz.” diyen Georgiy Borisenko, “Arapları, İranlılarla askeri bir savaşa dahil etme girişimleri net bir şekilde hissedilmekte ve devam etmektedir.” görüşünü paylaştı.

Borisenko, Washington'ın, İran'a yönelik herhangi bir saldırının Tahran'ı yanıtını Körfez ülkelerine yöneltmeye zorlayacağını çok iyi bildiğini kaydederek, Tahran'ın daha önce bu konuda açık uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Buna rağmen ABD, bu tehlikeli maceraya sürüklenme riskinden ötürü Tahran'a karşı askeri operasyon yapılmamasını ısrarla talep eden Arap müttefiklerinin görüşünü bir kez daha göz ardı etti." şeklinde konuştu.

Müzakere süreciyle ilgili olarak Borisenko, ülkesinin 8 Nisan'dan bu yana ABD ile İran arasında başlayan çabaları memnuniyetle karşıladığını bildirerek, görüşmelerin nihai bir anlaşmayla sonuçlanmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Moskova'nın krizin başlangıcından beri sorunların çözümü için çağrıda bulunduğunu vurgulayan Borisenko, bunun yolunun ABD ve İsrail'in askeri saldırılarını derhal durdurması olduğunu kaydetti.

Tek çözüm yolunun herkesin çıkarını koruyacak siyasi ve diplomatik yöntemler olduğunu ifade eden Rus yetkili, Moskova'nın bu duruşunu Amerikalı ve Orta Doğulu ortaklarıyla paylaşmaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) dile getirmeye devam ettiğini söyledi.

Georgiy Borisenko, İran dosyası üzerinde kapsamlı bir anlaşmaya varılması durumunda, bölge halkları için kolektif güvenlik temelinde yeni ilişkiler inşa etmek ve dış müdahaleleri engellemek adına tarihi bir fırsat doğacağını sözlerine ekledi.

Son olarak ABD güçlerinin Arap ülkelerindeki varlığına değinen Borisenko, "Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve askerleri şu ana kadar Körfez ülkelerine hiçbir fayda sağlamamış ve onları koruyamamıştır; aksine sadece felaket getirmiştir." dedi. Bununla birlikte Borisenko, kendi topraklarında yabancı güçlerin bulunmasına izin verip vermeme kararının yalnızca Arap ülkelerinin kendi egemenlik hakkı olduğunu belirtti.