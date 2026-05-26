Nahit Eren: Süper Lig'de başarılarımızı süreceğiz, Avrupa'da halkımızı temsil etmek istiyoruz

Türkiye Süper Ligi'ne tarihi bir zaferle giriş yapan Amedspor, Süper Lig'e hazırlanıyor.

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Kurdistan24 muhabirine yaptığı açıklamada, önümüzdeki sezon da Amedspor'un başkanlığını yapacağını açıkladı.

Nahit Eren, bu bağlamda hazırlıklara ve antrenman stadyumunun restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Spor yorumcuları da Süper Lig'in zorlu bir lig olduğuna, bu nedenle Amedspor'un Süper Lig'de kalabilmesi ve sonuçlar elde etmesi için her açıdan güçlenmesi gerektiğine inanıyor.

Amedspor Yönetim Kurulu da 1 Haziran'da yapılacak Amedspor Olağan Kongresi'nde Nahit Eren'i ortak aday olarak destekleme kararı aldığını ve Nahit Eren'den başka bir aday olmadığını açıkladı.

Amedspor başkanlığı meselesi netleştikten sonra, Amedspor önümüzdeki Türkiye Süper Ligi sezonu için hazırlıklarını hızlandıracak.

Eren, “Halkımızın umut ettiği her şey bizim de umudumuzdur. Süper Lig'in farklı ve zorlu olduğunun farkındayız . Süper Lig'de mücadelemizi süreceğiz ve Avrupa'da halkımızı temsil etmek istiyoruz.” dedi.