İran'dan tehdit gibi uyarı: "Silahlı kuvvetlerimizin sabrının bir sınırı var"

İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı Muhsin Rezai, ülkesinin muhaliflerine sert bir uyarıda bulunarak, İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukasının devam etmesine izin vermeyeceğini belirtti ve "İran Silahlı Kuvvetlerinin sabrının bir sınırı var." dedi.

Muhsin Rezai, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bölgedeki gerilimler ve su yollarının kapatılmasına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu.

Rezai, "Hürmüz Boğazı İran'ın yönetimi altındadır, limanlarımıza yönelik deniz ablukasının ve ambargoların devam etmesine izin vermeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Tahran'ın Lübnan'daki askeri gerilimin tırmanmasını ve bu ülkeye yönelik saldırıları artık kabul etmeyeceğini vurgulayarak, "İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri bir noktaya kadar itidal gösterdi ancak artık bu sabır sınırına ulaştı." şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, son aylarda İran ile ABD arasında yaşanan savaş nedeniyle İran'a yönelik ağır bir deniz ablukasının uygulanması, enerji ihracatında büyük sorunların ortaya çıkması ve aynı zamanda Lübnan cephesinin İsrail saldırıları sebebiyle benzeri görülmemiş bir hareketliliğe sahne olmasının ardından geldi.

Öte yandan bugün, Tesnim Haber Ajansı İranlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, "İsrail'in Lübnan'daki suçlarının devam etmesi ve Lübnan'ın ateşkes için ön şartlardan biri olması nedeniyle İran, arabulucular vasıtasıyla ABD ile yürüttüğü diyalog ve mektup alışverişini durdurmuştur." bilgisini paylaştı.

Aynı zamanda Hatemu'l-Enbiya Karargahı bir açıklama yayınlayarak, İsrail'in ateşkesi sürekli olarak ihlal etmesi nedeniyle bu tehditlerin uygulanması ihtimaline karşı şu uyarıda bulundu:

"İşgal altındaki topraklarda yer alan kuzey bölgeleri ile askeri kasabaların sakinlerini uyarıyoruz, eğer zarar görmek istemiyorsanız bu bölgeleri tahliye etmeniz gerekmektedir."