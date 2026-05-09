İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmak için 7 şart koydu

2 saat önce

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, önümüzdeki ay ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na ülkesinin katılımı için yedi şart açıkladı.

Tac, İran spor televizyonuna verdiği bir röportajda bu yedi şartı özetledi.

1. Başta İslam Devrim Muhafızlarında görev yapmış olanlar olmak üzere tüm oyuncular ve teknik ekibi (Mehdi Taremi ve Ehsan Hajsafi gibi) vizelerini sorunsuz bir şekilde almalılar.

2. "Vizeler verildikten sonra, oyuncuların ve teknik ekibin seyahatleri sırasında göçmenlik polisi tarafından sorgulanmamaları" gerekmektedir.

3. Maçlara katılacak İranlı gazeteciler ve taraftarlar için vize verme prosedürleri açıklanmalı.

4. ABD polisi, havaalanında, otellerde, ana yollarda ve stadyumlarda olası olayları veya sorunları önlemek için en yüksek güvenlik ve protokol seviyelerini korumalı.

5. Her iki takımın taraftarlarının stadyuma sadece kendi resmi bayraklarını getirmeleri ve İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi bayrağı dışında hiçbir bayrağın stadyuma alınmaması gerekiyor.

6. İran İslam Cumhuriyeti milli marşı, tüm maçlarda kesintisiz ve doğru bir şekilde yayınlanmalıdır.

7. Basın toplantılarında gazetecilerin soruları maçlarla ilgili teknik konularla sınırlı tutulmalıdır.