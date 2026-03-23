Kürdistan Bölgesi'ndeki baraj doluluk oranları önemli ölçüde arttı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, 24 saat süren aralıksız yağışların ardından barajlarda doluluk oranlarının önemli ölçüde arttığını belirtti.

Barajlar ve Su Depoları Genel Müdürlüğü verilerine göre 24 saat süren aralıksız yağışların ardından depolanan su hacminde önemli bir artış olduğunu belirtti.

Verilere göre son 24 saatte iki baraja 242 milyon metreküp su girdi. Dukan Barajı'nın su seviyesi 83 santimetre, Derbendixan Barajı'nın ise 30 santimetre yükseldi.

Duhok Barajı'nda 2,5 milyon metreküp su depolanırken, su seviyesi bir metre kadar yükseldi. Gomespan Barajı'nda da 500 bin metreküp su depolandı. Küçük ve orta ölçekli barajlara gelince, açıklamada çoğunun dolduğu ve taşmaya başladığı belirtildi.

Tarım Bakanlığı, Derbendixan Barajı'ndan bugün salınacak su miktarının artırılacağı konusunda vatandaşları uyardı. Bu nedenle, vatandaşların ve turistlerin canlarını korumak için Sirwan Nehri'nden ve barajların alt kıyılarından uzak durmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, su depolama ve salma planının uzman ekipler tarafından bilimsel ve başarılı bir şekilde uygulandığı kaydedildi.