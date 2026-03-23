Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsünün refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3'ü ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı.

Antalya'dan Konya istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü, Seydişehir ilçesi Madenli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otobüs, yol ortasındaki refüje devrildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle otobüsten çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 20 yaralıdan durumunun kritik olduğu belirlenen 3 kişi, ileri tetkik ve tedavi için Konya’daki tam teşekküllü hastanelere sevk edildi.

Kazanın ardından Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ve Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.