Teksas'ta petrol rafinerisinde patlama

1 saat önce

ABD’de bulunan Valero petrol rafinerisinde henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi ve yangın çıktı.

Teksas eyaletinin Port Arthur şehrindeki Valero petrol rafinerisinde meydana gelen güçlü patlama ve büyük yangın, bölge sakinleri arasında korku ve paniğe neden oldu.

Port Arthur İtfaiye Departmanı Sözcüsü Antonio Mitchell, tesiste bir kaza yaşandığını doğrulayarak, henüz çok fazla detaya sahip olmadıklarını açıkladı.

Port Arthur’un batı kesiminde yaşayanlara, Valero tesisinden kaynaklanan patlama ve yoğun duman nedeniyle evlerinde ve sığınaklarında kalmaları ve dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

ABD yerel medyası, bölge yetkililerinin açıklamalarına dayanarak; şu ana kadar olay nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı kaydedilmediğini bildirdi.

Şerif Zena Stephens ise patlamanın endüstriyel bir ısıtıcıdan kaynaklandığının tahmin edildiğini söyledi.