Bloomberg: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu

Bloomberg haber ajansı, İran'ın, "Güney Pars" gaz sahasına yapılan hava saldırılarının ardından Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurduğunu iddia etti.

Bloomberg'in haberine göre İran, enerji altyapısında meydana gelen hasar nedeniyle Türkiye'ye doğal gaz ihracatını durdurdu.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. İstatistikler Tahran'ın Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 13'ünü, yani yaklaşık 7 milyar metreküpünü karşıladığını gösteriyor.

Haberde, kesintinin İsrail'in 18 Mart'ta dünyanın en büyük doğal gaz rezervi olan "Güney Pars" doğal gaz sahasını bombalamasının ardından geldiği belirtildi.

Saldırıya misilleme olarak İran, Körfez ülkelerindeki, özellikle Katar'daki enerji tesislerine saldırdı; bu da doğal gaz fiyatlarının artmasına neden oldu.

Ekonomistler, Türkiye'nin şu anda 6,3 milyar metreküp doğal gaz rezervine sahip olduğunu belirtiyor.