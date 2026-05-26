Mücteba Hamaney’den "hac" mesajı: Bölgede saat ibresi artık geriye dönmeyecek

İran dini lideri Mücteba Hamaney yayımladığı mesajda, "Pehlevi rejiminin yıkılmasıyla Amerika’nın eli kesilmiş, İsrail’in hegemonyasına son verilmiştir, bölgede saat ibresi artık geriye dönmeyecektir." dedi.

Bu yılki Hac mevsimi vesilesiyle 26 Mayıs 2026 Salı günü bir mesaj yayımlayan Mücteba Hamaney, hacılardan Filistin’in ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü ile küresel istikbara karşı zafer elde edilmesi adına dünya Müslümanlarının birliği için dua etmelerini istedi.

Mesajında bölgedeki güç dengelerine değinen Hamaney, "Saat ibresi geriye doğru dönmeyecektir. Bölge halkları ve ülkeleri artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacaktır. Bu nedenle Amerika, bölgede kötülük yapmak ve askeri üslerini konuşlandırmak için artık güvenli bir yer bulamayacağı gibi, hegemonyası da gün geçtikçe zayıflamaktadır. Aynı zamanda İsrail de son günlerine yaklaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Hac ibadetine, ihrama girmeye, Kabe’yi tavaf etmeye ve şeytan taşlamaya atıfta bulunan Mücteba Hamaney, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Müslüman İran halkı, 47 yıl önce 'Allahu Ekber' nidasıyla ayaklanarak diktatör Pehlevi rejimini yıktı, açgözlü ve baskıcı Amerika’nın ülkedeki elini ayağını kesti ve İsrail’in hegemonyasını tamamen kökünden kazıdı."

Sekiz yıl süren İran-Irak savaşına da değinen Hamaney, "İran’ın cesur ve fedakar savaşçıları, yine aynı 'Allahu Ekber' silahıyla, Doğu ve Batı tüm güçlerin Saddam’ın Baas rejimine destek vermesine rağmen, bu rejimin İran topraklarına yönelik saldırılarına karşı sekiz yıl boyunca kutsal bir savunma gerçekleştirmeyi başardı. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti, sonraki yıllarda da düşmanların ekonomik ambargolarına, zalimce yaptırımlarına, siyasi saldırı ve tehditlerine, ekonomik propagandalarına karşı direnç ve güçle ayakta kalmayı bildi." dedi.

Mücteba Hamaney, mesajını şu çağrıyla sonlandırdı:

"Müslümanların ve bölge halklarının, bölge ile dünya siyasetini yeniden şekillendirmek adına büyük ve ortak çıkarları vardır. Bu nedenle hayır ve ıslah adına, İslam ümmetinin ilerlemesi ve İslam dünyasının sorunlarının çözülmesi yolunda birlikte adım atmak amacıyla tüm İslam ülkeleri ve hükümetlerine samimiyetle dostluk ve iş birliği çağrısında bulunuyorum."