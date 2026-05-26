CHP’deki "kurultay" krizi bayramlaşma programlarına yansıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayına yönelik mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası Türkiye siyasetindeki hareketlilik sürüyor. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle bayramlaşmama kararı alan parti sayısı, DEM Parti’nin de katılmasıyla dörde yükseldi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenecek partiler arası geleneksel bayramlaşma programından CHP'yi çıkarma kararı aldı.

DEM Parti tarafından yapılan resmi açıklamada, Kurban Bayramı'nın ikinci gününe (28 Mayıs Perşembe) denk gelen partiler arası bayramlaşma takvimi kamuoyuyla paylaşıldı. Hazırlanan resmi programda CHP’nin yer almaması dikkat çekti.

Özgür Özel’e destek vermişlerdi

Mahkemenin kurultay kararı sonrasında DEM Parti, Özgür Özel'e olan desteğini açıkça ortaya koymuştu. DEM Parti yönetimi, Özel'i Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) makam odasında ziyaret ederek yanlarında oldukları mesajını vermişti.

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak parti sayısı 4’e yükseldi

Siyaset kulislerini hareketlendiren bu karar, DEM Parti ile sınırlı kalmadı. Daha önce Emek Partisi (EMEP), İYİ Parti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle bayramlaşma programı gerçekleştirmeyeceklerini duyurmuştu. DEM Parti’nin de bu kervana katılmasıyla, CHP’nin yeni yönetimiyle bayramlaşmayacağını açıklayan parti sayısı dörde ulaşmış oldu.