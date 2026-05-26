Tesnim: Tahran ve ABD bloke edilen varlıkları müzakere ediyor

2 saat önce

İran'ın bloke edilen yaklaşık 24 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasının, Tahran ile Washington arasında şu anda müzakere edilen mutabakat zaptı taslağındaki en belirgin maddelerden biri olduğu belirtildi.

İran’ın Tesnim haber ajansı, İran müzakere ekibine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran'ın bloke edilen yaklaşık 24 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasının, Tahran ile Washington arasında şu anda müzakere edilen mutabakat zaptı taslağındaki en belirgin maddelerden biri olduğunu duyurdu.

Söz konusu kaynağa göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bu fonların serbest bırakılmasına yönelik uygulama mekanizması üzerinde anlaşmaya varma çabaları kapsamında, iki taraf arasında yoğun ara buluculuk yürüten Katar'ı ziyaret etti.

Haberde, Kalibaf'ın Katar ziyaretinin, ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelerde önemli bir ilerleme sağladığı da vurgulandı.

Öte yandan İran’ın Fars haber ajansı da Katar’ın ara buluculuk misyonunun şu anda İran'ın bloke edilen mali varlıkları dosyasını çözmeye odaklandığını, çünkü bu konunun müzakerelerdeki son anlaşmazlık noktası olarak kaldığını belirtti.

Ajans, Washington ile Tahran arasındaki mutabakatın, ihtilaflı dosyaların çoğunun çözülmesinin ardından nihai aşamasına yaklaştığını, görüşmelerin artık yalnızca fonların serbest bırakılma mekanizmaları ve önerilen anlaşma çerçevesindeki uygulama şartları üzerinde yoğunlaştığını açıkladı.

Kaynaklar, İran'ın yurt dışındaki toplam bloke varlıklarının 100 ila 120 milyar dolar arasında olduğunu belirtiyor. Bu varlıklar, yaptırımlar nedeniyle uluslararası bankalarda el konulan petrol satış gelirleri ile dondurulan mali fonlardan oluşuyor. İran, bu fonların serbest bırakılmasını herhangi bir mutabakatın uygulanması için temel şart olarak öne sürüyor.

İran'ın mali gelirlerinin tutulduğu ülkelerin başında, yaklaşık 20 milyar dolarlık petrol geliriyle Çin geliyor. Ayrıca Hindistan’da yaklaşık 7 milyar doları, Irak’ta gaz ve elektrik ihracatından elde edilen yaklaşık 6 milyar doları ve Güney Kore’de daha önce bir mutabakat çerçevesinde Katar’a aktarılan 6 milyar dolarlık bloke varlığı bulunuyor.