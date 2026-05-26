Mesrur Barzani ve Mazlum Abdi Kürt halkının haklarının korunmasının önemini vurguladı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kürt halkının ve tüm toplulukların haklarının korunmasının önemini vurguladı.

Başbakan Barzani, bugün (26 Mayıs 2026 Salı), SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'yi kabul etti.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ve Kürt sorunu hakkında görüş alışverişinde bulunan Mesrur Barzani ve Mazlum Abdi, ayrıca Suriye'de güvenlik ve istikrarın korunmasının ve Kürt halkının ve tüm toplulukların haklarının güvence altına alınmasının önemini vurguladı.