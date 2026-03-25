Erbil'de yerli fidan dikme kampanyası başlatıldı

Yeşil alan miktarını artırma çabaları kapsamında başkent Erbil'de 127 bin yerli fidan dikme kampanyası başlatıldı.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, bugün (25 Mart 2026 Çarşamba), yeşil alan miktarını artırma çabaları kapsamında Erbil'de 127 bin fidanın dikileceğini söyledi.

Vali Xoşnaw, 120'lik ve 150'lik caddelerinde iki yeni parkın tamamlandığını, Mahmur ve Reşkin caddelerinde ise iki büyük parkın daha yapımının devam ettiğini belirtti.

İstatistiklere göre Erbil'de şu anda 23 büyük park bulunuyor ve toplam bahçe, çeşme ve orman sayısı yaklaşık 800'e ulaştı.

Umed Xoşnaw, bu kabine döneminde başkentteki yeşil alan oranının yaklaşık yüzde 20 arttığını vurgulayarak, "Geçen yıl 127 bin fidan dikildi ve bu yıl da aynı sayıda fidan dikmeyi planlıyoruz." dedi.

Erbil Valisi, özellikle Erbil'in güney bölgelerinde yeni parklar ve bahçeler inşa etmek ve caddeler arasındaki yeşil alan miktarını artırmak için kapsamlı bir plan olduğunu da belirtti.