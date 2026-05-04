Kum fırtınası Irak’ı vurdu: Üç ilde vaka sayıları zirve yaptı

Irak’ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle hastanelerde 1100'den fazla nefes darlığı vakasının kaydedildiği bildirildi.

Irak Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan kum fırtınası dalgası nedeniyle çeşitli vilayetlerde 1133 nefes darlığı vakasının kaydedildiğini duyurdu.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, sevindirici bir gelişme olarak herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Sözcü Bedir, hastaların durumunun "hafif ve orta" derece arasında olduğunu ve çoğunun ilk müdahalenin ardından hastaneden taburcu edildiğini ifade etti.

Resmi verilere göre vaka sayılarında vilayetlerin sıralaması şöyle:

Musenna: 576 vaka ile ilk sırada yer alıyor.

Necef: 300 vaka ile ikinci sırada bulunuyor.

Bağdat: 200 vaka ile üçüncü sırada yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı, tüm hastalara tam tıbbi hizmet ve gerekli bakımın sağlandığını yineledi.

Bu durum, dün akşamdan itibaren Irak'ı etkisi altına alan alçak basınç sistemiyle birlikte ülkenin güney ve orta kesimlerinde yoğun kum fırtınalarının yaşandığı bir dönemde meydana geldi.