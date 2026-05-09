Mesrur Barzani, Erdoğan ile bir araya geldi

Başbakan Barzani, bugün (9 Mayıs 2026 Cumartesi), İstanbul'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Irak ile bölgedeki genel durum ele alındı.

Başbakan Barzani, resmi bir ziyaret için bu sabah İstanbul'a gitmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta, Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduklarını, Türkiye olarak çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediklerini, bu süreçte Kürdistan Bölgesi ile dayanışmalarının süreceğini ifade etti.

Irak’taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu, Irak Hükümetinin bir an önce teşkilinin Irak’ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin hem Irak Hükümeti hem de Kürdistan Bölgesi Hükümetiyle ile iş birliğini geliştirmekte kararlı olduğunu, ticaret, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için adım atmayı sürdüreceğini, “Kalkınma Yolu Projesi”nin hayata geçirilmesinin sadece Irak için değil Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduğunu, Türkiye'de ve komşularında huzur ve istikrarı arzu ettiğini belirtti.

Görüşmeye, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

Başbakan Barzani, aynı ziyaret kapsamında Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Mesrur Barzani'nin, Türkiye'nin dışişleri, savunma ve enerji bakanları ve diğer üst düzey yetkililerle de görüşmesi planlanıyor.