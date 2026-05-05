Amedspor'un Süper Lig sevinci hastanelik etti: Yanık kremi stokları tükendi

Amedspor’un Türkiye Süper Ligi’ne yükselerek elde ettiği tarihi başarı, Diyarbakır genelinde büyük bir coşkuyla karşılansa da kontrolsüz kutlamalar spor şölenini bir halk sağlığı krizine dönüştürdü. Kutlamalarda aşırı dozda kullanılan havai fişekler ve patlayıcı maddeler nedeniyle yüzlerce kişi yaralanırken, şehirdeki hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı.

Amedspor’un 2 Mayıs Pazar günü Süper Lig’e çıkmasının ardından Diyarbakır’da yediden yetmişe herkes sokaklara döküldü. Iğdır deplasmanındaki karşılaşmayı kentin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan izleyen taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalara başladı.

Şehrin dört bir yanında devam eden kutlamalarda taraftarlar, geç saatlere kadar eğlendi. Ancak yetkililerin tüm uyarı ve yasaklara rağmen kutlamalarda ateşli silahlar kullanıldı, havai fişek ve konfetiler gökyüzünü aydınlattı. Kontrolsüz kullanılan bu materyaller, ciddi güvenlik riskine neden oldu.

Basındaki haberlere göre yaşanan ağır yanık vakalarının ardından Diyarbakır’daki eczanelerde yanık kremi stoklarının tükendiği bildirildi. Sağlık merkezleri üzerinde büyük bir baskı oluşurken, tıbbi malzeme tedariğinde zorluklar yaşandığı kaydedildi.

Valilik tarafından yasaklanmış olmasına rağmen, yasa dışı yollarla temin edilen havai fişekler ve kutlamalar sırasında havaya açılan ateşler ağır sonuçlar doğurdu.

"Magraş kurşun" ve rastgele ateş açılması sonucu bir gencin felç kaldığı, bir çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Tarihi zaferin yarattığı toplumsal sevinç, güvenlik kurallarının ihlal edilmesiyle birçok aile için acı bir tabloya dönüştü.