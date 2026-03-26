İstanbul Boğazı'na yaklaşan Türk tankerine drone isabet etti

Rusya'dan ayrılan 140 bin ton ham petrol yüklü ALTURA isimli Türk petrol tankeri, Karadeniz’de seyir halindeyken drone saldırısına uğradı.

NTV'nin haberine göre 26 Mart 2026 Perşembe günü "M/T Altura" isimli Türk bandıralı petrol tankeri, Karadeniz'de İstanbul yakınlarında bir drone tarafından hedef alındı.

Aynı kaynağa göre ham petrol yüklü olan Türk gemisi Rusya’dan yola çıkmıştı. Olay, İstanbul Boğazı’na 15 deniz mili mesafede gerçekleşti.

Saldırının yol açtığı hasara ilişkin verilen bilgilerde, tankerin dış gövdesinde ve makine dairesinde hasar meydana geldiği belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinden bu yana Karadeniz, askeri çatışmaların arenası haline gelmiş, bölgede daha önce de defalarca ticari gemiler ve tankerler hedef alınmıştı. Rus petrolünün ana alıcılarından biri konumunda olan Türkiye’ye ait tankerler, her gün Karadeniz ve İstanbul Boğazı üzerinden ham petrol taşımaya devam ediyor.

Stratejik bir geçiş yolu olan İstanbul Boğazı, Karadeniz’i Marmara ve Akdeniz’e bağlıyor. Bu rotanın güvenliği, küresel ticaret ve enerji piyasaları için kritik bir öneme sahip.

Bölgedeki ticari gemilere yönelik saldırılar, petrol ihracatı ve bölgesel istikrar üzerinde büyük risk oluştururken, drone saldırıları gemi trafiğini de ciddi şekilde aksatıyor.