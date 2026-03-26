Dünya Kupası play-off maçında Türkiye, Romanya'yı 1-0 ile geçti
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında karşılaştığı Romanya’yı 1-0 mağlup ederek, play-off turunda finale yükseldi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında Türkiye Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta karşılaştığı Romanya ile karşı karşıya geldi.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve maçın bu bölümü 0-0 sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında 53. dakikada sağ tarafta topu alan Arda Güler, ceza sahasına koşu yapan Kadıoğlu'na uzun pasını aktardı. Kale önünde topu kontrol eden Ferdi’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.
