Irak’ın şubat ayı petrol gelirleri açıklandı

Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), Şubat 2026 döneminde toplam petrol ihracatının 99 milyon varili aştığını bildirdi.

SOMO, 27 Mart 2026 Cuma günü (bugün) Şubat 2026 dönemine ait resmi petrol ihracat ve gelir verilerini kamuoyuyla paylaştı.

SOMO’dan yapılan açıklamada, Şubat 2026’da ihraç edilen toplam ham petrol miktarının 99 milyon 872 bin 220 varil olduğu, bu ihracattan 6 milyar 814 milyon 585 bin dolar gelir elde edildiği bildirildi.

Açıklamanın detaylarında, ihraç edilen petrolün 93 milyon 349 bin 480 varilinin Irak'ın orta ve güney bölgelerinden sağlandığı belirtildi.

Ayrıca, 5 milyon 551 bin 610 varil Kürdistan Bölgesi petrolünün de Ceyhan Limanı üzerinden dünya pazarlarına ihraç edildiği kaydedildi.