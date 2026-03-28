Suriye ordusu: Irak'tan El-Tanf Üssü'ne İHA ile saldırı düzenlendi

Suriye ordusu, ülkenin güneyindeki El-Tanf askeri üssüne yönelik bir insansız hava aracı (İHA) saldırısını engellediklerini ve bu İHA’ların Irak topraklarından fırlatıldığını bildirdi.

Suriye Ordusu Operasyon Heyeti Sözcüsü Ali Mahmud, 28 Mart 2026 Cumartesi günü yaptığı açıklamada, kuvvetlerinin ülkenin güneyinde bulunan El-Tanf askeri üssüne yönelik bir İHA saldırısını püskürttüğünü belirtti.

Sözcü Mahmud, Irak topraklarından gönderilen İHA’ların El-Tanf bölgesindeki Suriye ordusu üssünü hedef almaya çalıştığını netleştirdi.

Suriye'nin güneyinde; Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesiştiği üçgende yer alan El-Tanf askeri üssü, stratejik bir öneme sahip olup sürekli olarak İHA ve füze saldırılarına maruz kalmaktadır. Geçtiğimiz dönemde, Irak topraklarındaki silahlı gruplar tarafından bu bölgedeki çeşitli hedeflere defalarca saldırı düzenlenmiştir.

Bu bölgede Suriye ordu güçlerinin yanı sıra bir ABD askeri üssü de bulunmakta olup, bu üs daha önce de defalarca kamikaze İHA'larla hedef alınmıştır.

23 Mart 2026 Pazartesi günü ise Rojava'daki (Suriye'nin kuzeydoğusu) Harab Cir üssüne altı İHA ile saldırı düzenlenmişti.

Suriye Savunma Bakan Yardımcısı Sipan Hemo, yaptığı açıklamada söz konusu saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı, Irak topraklarından fırlatılan füzelerle gerçekleştirilmiştir." dedi.

Olayın ardından saldırıyı "Evliyaullah Tugayları" adlı bir grup üstlendi.

Daha önce ABD güçleri tarafından kullanılan Harab Cir üssünde şu an hiçbir ABD askeri bulunmamaktadır; üste yalnızca Rojava Asayiş güçleri ile Suriye hükümetine bağlı genel güvenlik güçleri konuşlanmış durumda.