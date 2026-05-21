DEM Parti’den CHP kararı tepkisi

"Hukuk ve adaletle bağdaşmayan, siyaseti yargı eliyle dizayn etmek isteyen bir siyasi baskı operasyonunun ve anlayışının parçasıdır"

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), CHP’ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin, "CHP’ye mutlak butlan kararı, hukuk ve adaletle bağdaşmayan, siyaseti yargı eliyle dizayn etmek isteyen bir siyasi baskı operasyonunun ve anlayışının parçasıdır." açıklamasına bulundu.

DEM Parti (MYK) Merkez Yürütme Kurulu, CHP’ye ilişkin verilen "mutlak butlan" kararına tepki gösterdi.

DEM Parti’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"DEM Parti olarak geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasi ve hukuktan yanayız. Onlarca yıllık mücadelemizin temel ve ilkesel düsturu, demokratik siyasete dönük saldırılara karşı halk iradesinin yanında olmaktır.

Toplumsal barışı sağlama çabalarının yoğunlaştığı bu tarihsel dönemde, devleti ve Cumhuriyeti gerçek anlamda demokrasiyle buluşturmanın yolları mümkünken, mutlak butlan kararı ancak Barış ve Demokratik Toplum Sürecine olan inançsızlığı büyütür. Toplumda kutuplaşmayı artıran, iç barışı tahrip eden uygulamalar güven bunalımını artırır.

Yasal düzenlemelerin eşiğine geldiğimiz bugünlerde alınan bu karar, Barış ve Demokratik Toplum Sürecini adeta gölgelemeye dönük bir adımdır.

Mesele, Türkiye’nin demokrasi meselesidir. Bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir.

DEM Parti olarak; bu ülkede demokrasiyle soluklanabileceğine inanan, adalete özlem duyan, demokratik değerler için mücadele eden milyonlarca yurttaşımızla bir aradayız, yan yanayız."

DEM Parti Eş Genel Başkanları, partisi hakkında "mutlak butlan" kararı verilerek tedbiren görevden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, desteklerini ve dayanışma duygularını iletti.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu ayrıca konu hakkında yarın olağanüstü toplanma kararı aldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti.

Kararın ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Özgür Özel başkanlığında acil olarak toplanmıştı.