Irak, hava sahasının kapatılması nedeniyle ayda yaklaşık 11 milyon dolar zarar ediyor

Eco-Irak, uçuşların askıya alınmasının Irak'a günde yaklaşık 360 bin dolar veya ayda 10,8 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.

Eco-Irak Gözlemevi, bugün (30 Mart 2026 Pazartesi) yayımladığı raporunda, bölgedeki savaş başlamadan önce Irak hava sahasında günde yaklaşık 800 yurt içi ve yurt dışı uçuşunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada, Irak üzerinden uçan bir uçağın bilet fiyatının yaklaşık 450 dolar olduğu, bunun da günde 360 bin dolara denk geldiği ifade edildi.

ABD-İsrail ve İran savaşı, bölgedeki birçok ülkede olduğu gibi Irak'ta da hava sahasının kapatılması ve uçuşların iptal olmasına neden oldu.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.