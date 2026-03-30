Suriye Devlet Başkanı: Ülkemiz küresel enerji transferi için güvenli tek alternatif

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını kınarken, ülkesini petrol ve gazın Doğu'dan Batı'ya taşınması için "tek alternatif ve güvenli stratejik rota" olarak tanımladı.

Almanya ziyareti kapsamında basın mensuplarının karşısına geçen Suriye Devlet Başkanı, Orta Doğu'yu saran askeri gerilimlere dikkat çekerek, "Bu tırmanışlar, özellikle savaşın uzaması ve siyasi bir anlaşmaya varılamaması durumunda, küresel piyasalardaki enerji tedarik zinciri ve fiyatlar üzerinde çok büyük riskler oluşturmaktadır." dedi.

İran'ın Körfez ülkelerindeki enerji tesislerine yönelik füze ve İHA saldırılarını sert bir dille kınayan Şaraa, "Körfez ülkeleri hiçbir zaman bu çatışmanın bir parçası olmamışlardır ancak haksız yere hedef alınmaktadırlar. Suriye, bu ülkelerin istikrarına yönelik tam dayanışma ve desteğini ifade ediyor." diye konuştu.

Suriye'nin coğrafi konumu ve Akdeniz kıyıları sayesinde uluslararası ticaret için güvenli bir liman olabileceğini belirtti Ahmed Şaraa, "Suriye, bölgenin enerjisini hızlı ve güvenli bir şekilde Avrupa’nın kalbine ulaştıracak alternatif bir kara ve deniz koridoru olarak kullanılabilir. Bu, küresel ekonomik güvenliği bu gerilimli aşamada korumanın tek yoludur." ifadelerini kullandı.

Suriye liderinin bu açıklamaları; ABD ve İran arasındaki savaş nedeniyle, dünya petrolünün %20'sinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı'nın aksamaya uğradığı ve dünya ülkelerinin yakıt tedariki için alternatif yollar aradığı bir dönemde geldi.