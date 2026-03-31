İran Petrol Bakanı: Yakıt tedarikinde hiçbir sorunumuz yok

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD ve İsrail saldırılarına rağmen İran'ın yakıt sıkıntısı yaşamadığını açıkladı.

Telegram kanalı üzerinden 31 Mart 2026 Salı günü açıklama yapan Muhsin Paknejad, "Petrol satışlarındaki indirimler önemli ölçüde azalırken, ortalama petrol satış fiyatları ise ciddi oranda yükseldi." dedi.

Paknejad ayrıca, yakıt tedariki konusunda endişelenmeye gerek olmadığını, bu alanda gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, vatandaşlara herhangi bir sorun yaşanmayacağına dair güvence verdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ikinci ayına girerek devam ederken, İran da İsrail'e ve Orta Doğu'daki ABD mevzilerine füze ve dronelarla saldırılar düzenliyor.

Tahran yönetimi 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, küresel petrol ihracatının yaklaşık beşte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'ndan ABD veya müttefiklerine ait hiçbir petrol tankerinin geçişine izin vermeyeceğini duyurmuştu.

Hürmüz Boğazı üzerinden deniz taşımacılığının durmasıyla birlikte, dünya piyasalarında petrol fiyatları rekor seviyelere ulaştı.