Ödüllü kısa film "Bahçede Unutulanlar" Türkiye'deki ilk gösterimini yaptı

Ödüllü yönetmen Mem Yük’ün ikinci kısa filmi Bahçede Unutulanlar (Forgotten in the Garden), uluslararası festivallerde elde ettiği 3 ödülün ardından festival yolculuğunu sürdürmeye devam ediyor.

“Bahçede Unutulanlar”, Türkiye’deki ilk gösterimini 22 Mayıs saat 19.00’da, İstanbul’un kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi Beyoğlu Sinemasında seyirciyle buluşturuldu.

Modern insanın unutma biçimleri, yalnızlık, aidiyet ve zamanla silinen duygular üzerine kurulan Bahçede Unutulanlar, sosyolojik yaklaşımı ve edebi anlatım diliyle uluslararası festivallerde dikkat çekti.

Film; şehir yaşamının içinde birbirine yaklaşırken aynı anda uzaklaşan insanların görünmeyen kırılmalarını, içsel çözülmelerini ve modern hayatın insan ruhunda bıraktığı sessiz boşlukları sade ama etkileyici bir sinema diliyle ele alıyor.

Kadıköy Moda’da, eski bir şarap yapısının dönüştürüldüğü modern bir bahçede geçen film, hafızanın kırılganlığını, insan ilişkilerinin geçiciliğini ve şehirle birlikte değişen insan ruhunu merkezine alıyor.

Tek mekanda geçen anlatım, karakterlerin iç dünyasını ve zamana karşı sessizce dönüşen ilişkilerini görünür hale getiriyor.

Gösterimin ardından gerçekleştirilen söyleşide Mem Yük, filmin ortaya çıkış sürecini, modern insanın unutma biçimlerini ve “Bahçede Unutulanlar”ın sosyolojik arka planını seyircilerle paylaştı.