TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

2026-04-03 11:21

Türkiye ekonomisinde mart ayı bilançosu netleşti. Yıllık enflasyon yüzde 30,87 olarak açıklandı.

Türkiye’de milyonların gözü kulağı Ankara’dan gelecek verilerdeydi, beklenen açıklama yapıldı. Bölgesel savaş senaryolarının piyasalarda yarattığı sert dalgalanmaya rağmen mart ayı enflasyonu, aylık yüzde 1,94 artışla tahminlerin gerisinde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında artış gösterdi. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 30,87 seviyesine ulaştı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine bakıldığında, mart ayında aylık bazda yüzde 2,3 oranında bir artış yaşandığı görüldü. Üretici fiyatlarındaki yıllık artış oranı ise yüzde 28,08 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamalar baz alındığında tüketici fiyatlarındaki artışın yüzde 32,82 olduğu bildirildi.

Haber analizlerine göre enflasyon rakamları, Orta Doğu'da devam eden ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın enerji piyasaları ve gıda tedarik zinciri üzerindeki ağır baskısına rağmen, piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi. Uzmanlar, jeopolitik risklerin maliyetler üzerindeki etkisinin sürdüğüne dikkat çekiyor.

Enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren yasal kira artış oranı da belli oldu. Mart ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanacak tavan artış oranı yüzde 32,82 olarak belirlendi.