Uraloğlu: Türk sahipli 2 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçti

2026-04-04 12:45

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sahipleri Türk olan 2 geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, bugün (4 Nisan 2026 Cumartesi), katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda pek çok ülkenin gemisinin geçişte zorlandığı bir dönemde, Türk sahipli 2 geminin boğazdan güvenli şekilde geçtiğini belirten Uraloğlu, bölgede toplam 13 Türk gemisinin bulunduğunu belirterek, bunlardan 9’unun çıkış talebinde bulunduğunu açıkladı.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, bekleyen gemilerden 2’sinin sabit şekilde enerji üretimi yaptığını, diğer 2 geminin ise bölgesel taşımacılık faaliyetlerini sürdürdüğünü ya da durumun sakinleşmesini beklediğini sözlerine ekledi.

Abdulkadir Uraloğlu ayrıca, "9 tane gemimizin çıkış talebi var. Bunu takip ediyoruz. Güvenli bir şekilde çıkacaklarına emin olduğumuzda inşallah onları oradan çıkarmış olacağız." dedi.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail kuvvetlerinin İran'a yönelik hava saldırıları düzenlemesiyle gerilim topyekün bir savaşa dönüştü. Savaşın başlamasıyla birlikte Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı büyük ölçüde trafiğe kapattı; bu durum küresel enerji piyasalarında ciddi bir sarsıntıya yol açtı.