BOTAŞ duyurdu: Konutlarda elektrik ve doğalgaza %25 zam

2026-04-04 18:53

Türkiye'nin kamu enerji şirketi BOTAŞ, üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artış nedeniyle konutlardaki elektrik ve doğalgaz fiyatlarına %25 oranında zam yapıldığını açıkladı.

BOTAŞ tarafından 4 Nisan 2026 Cumartesi günü yapılan açıklamada, artan üretim ve dağıtım maliyetleri gerekçe gösterilerek konut aboneleri için elektrik fiyatlarının %25 oranında artırıldığı belirtildi. Aynı şekilde, evlerde kullanılan doğalgazın fiyatı da ortalama %25 oranında zamlandı.

Yeni karara göre doğalgaz fiyatları sanayi sektörü tüketicileri için %18,61, elektrik üretim santralleri için ise %19,42 oranında artış gösterdi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana İran'a karşı yürüttüğü savaş, petrol, doğalgaz ve gübre fiyatlarının yanı sıra deniz taşımacılığı maliyetlerinin de yükselmesine neden oldu.

Bu bağlamda, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayında yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının yüksek seyretmeye devam etmesi halinde Türkiye'nin yakıtta uyguladığı kademeli fiyatlandırma sisteminin sürdürülemeyeceğini, çünkü bu durumun ülke bütçesi üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu ifade etmişti.