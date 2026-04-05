Irak'ın ABD'ye petrol ihracatı yarı yarıya düştü

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) Irak'ın geçen hafta ABD'ye petrol ihracatının yüzde 50 oranında düştüğünü duyurdu.

EIA'dan yapılan açıklamaya göre geçen hafta 10 ülkeden günlük 5 milyon 840 varil petrol ithal edildi.

Irak'ın ABD'ye petrol ihracatı, bir önceki hafta günlük 270 bin varil seviyesindeyken, bu sayı 130 bin varil azalarak, 140 bin varile gerildi.

Kanada, ABD'ye günlük 3 milyon 801 bin varil ihraç ederken, onu 629 bin varil ile Suudi Arabistan, 416 bin varil ile Kolombiya ve 398 bin varil ile Meksika takip etti.

Ekvador, Venezuela, Nijerya, Brezilya ve Libya bunları sırayla izledi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de tahmini günlük petrol tüketimi yaklaşık 20 milyon varildir.