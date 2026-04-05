OPEC+: Enerji altyapısına yönelik saldırılar, piyasaları ciddi şekilde tehdit ediyor

14 saat önce

OPEC Plus, İran savaşında enerji altyapısının hedef alınmasının dünya enerji güvenliği için uzun vadeli bir tehdit oluşturduğu konusunda uyardı.

Basında yer edinen haberlere göre dün (2 Mart 2026 Pazartesi günü) Irak, Suudi Arabistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın aralarında bulunduğu OPEC Plus Ortak Bakanlar İzleme Komitesi, bugün (5 Nisan 2026 Pazar) toplandı.

Komitenin taslak bildirisinde, bölgedeki petrol ve petrokimya tesislerinin bozulmasının onarımı için muazzam bir maliyet ve zaman gerektirdiği belirtildi.

Mevcut İran savaşında enerji tesislerinin hedef alınmasından duyduğu derin endişeyi dile getiren Komite, bu saldırıların sadece geçici hasara yol açmakla kalmayıp, küresel yakıt arzı üzerinde uzun vadeli bir etkisi olacağı konusunda uyardı.

OPEC Plus, hasar gören petrol ve endüstriyel tesislerin onarımı ve normale döndürülmesinin büyük bir maliyet ve uzun bir zaman gerektireceğini vurguladı. Bu, dünya genelindeki pazarların uzun süre enerji arzı sıkıntısı çekeceği anlamına geliyor.

Bildiride, "Komite, enerjinin kesintisiz akışını sağlamak için uluslararası su yollarının korunmasının önemini vurgulamaktadır." denildi.

OPEC Plus'ın uyarısı, bölgedeki gerilimlerin zirveye ulaştığı bir dönemde geldi.