Afrinli mültecilerin dönüş süreci sürüyor

Sekiz yıldır yerinden edilmiş olan Afrinli aileler yurtlarına geri dönecek.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Şam yönetimi arasında varılan anlaşmanın ardından, Afrinli mültecilerin üçüncü konvoyunun 8 Nisan 2026 Çarşamba günü, Cezire bölgesinden ayrılarak, yurt ve bölgelerine dönmesi planlanıyor.

200 aileden oluşan konvoyun çarşamba günü, Afrin'e dönmesi bekleniyor.

Bu dönüş süreci, sekiz yıldan fazla süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş yüz binlerce Afrinli mülteciye, SDG ve Şam arasında varılan bir anlaşma sonucunda geri dönme fırsatı verilmesinin ardından gerçekleşiyor.

Daha önce 400 aileden oluşan ilk konvoy, dün ise (4 Nisan 2026 Cumartesi) 200 aileden oluşan konvoy evlerine döndü.

Üçüncü konvoyun dönüşüyle ​​birlikte, bu anlaşma kapsamında geri dönen aile sayısı 800'e ulaşacak.