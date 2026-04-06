IMF Başkanı’ndan İran savaşı uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, İran'a karşı yürütülen savaşın sonuçları hakkında uyarıda bulunarak, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının enerji ve gıda piyasalarında büyük bir şoka neden olduğunu belirtti.

Georgieva açıklamasında, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşın, özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ekonomik bir koz olarak kapatmaya başvurmasının ardından dünya ekonomi sektöründe büyük bir şok yarattığına dikkat çekti.

Açıklamanın bir diğer bölümünde Georgieva, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının petrol piyasasında ciddi bir istikrarsızlığa yol açtığını ve petrolün varil fiyatının 120 dolara kadar yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

İran'daki savaşın gemilerin rotalarını değiştirmesine neden olduğunu ve bunun da küresel gıda fiyatlarını artırdığını belirten Georgieva, dünyadaki kimyasal gübre arzının üçte birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi ve tam da ekim sezonunun başlamış olması nedeniyle, kimyasal gübre fiyatlarının da birkaç kat arttığına işaret etti.

Savaşın patlak vermesinin ardından, ABD ve İsrail saldırılarına tepki olarak İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nı kapattı ve şu anda günlük olarak yalnızca çok az sayıda ticari geminin geçişine izin veriyor.

Hürmüz Boğazı, enerji taşımacılığı açısından dünyanın en önemli su geçitlerinden biridir. Savaştan önce, bu boğazdan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol geçerek dünya piyasalarına sevk ediliyordu.

Tahran yönetimi daha önce defalarca, ekonomik çıkarlarının tehlikeye girmesi durumunda hiçbir ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeyeceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bu adım, gıda ve enerji tedarik zincirini doğrudan etkileyerek ihracatçı ülkeleri Afrika kıtası rotasını kullanmaya zorladı; bu durum ise nakliye maliyetlerinin iki katına çıkmasına yol açtı.