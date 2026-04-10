Brent petrolün varili 96,43 dolardan işlem görüyor

2 saat önce

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda 96,43 dolara yükseldi.

Dün 99,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,92 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,53 artarak 96,43 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,43 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, Suudi Arabistan'ın petrol arzına ilişkin endişeler ve geçici ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde yaşanan aksamalar etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 98,01 doların direnç, 95,01 doların destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.