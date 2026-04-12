ACI Europe: Hürmüz Boğazı açılmazsa uçuşlarda yakıt sıkıntısı yaşanabilir

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe), rezervlerinin hızla azaldığı ve askeri faaliyetlerin tedarik üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmamasının halinde uçuşlarda yakıt sıkıntısının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Financial Times’ın yayımladığı haberlere göre ACI Europe, parafin (jet yakıtı) rezervlerinin hızla azaldığı ve askeri faaliyetlerin tedarik üzerinde ciddi baskı oluşturduğu uyarısında bulundu.

9 Nisan tarihli ve AB Komisyonu üyeleri Apostolos Tzitzikostas (Ulaştırma) ile Dan Jorgensen’e (Enerji) gönderilen mektupta, ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec, durumun ilk bildirilenden daha kritik olduğunu belirterek özellikle gelecek yazın yoğun turizm sezonunda havayolu programlarının risk altında olduğuna dikkat çekti.

Financial Times’a göre, dünya jet yakıtı arzının yaklaşık yüzde 40’ı Hürmüz Boğazı üzerinden geçiyor. Corriere della Sera ise dikkat çekici bir ayrıntıyı paylaştı. Avrupa’daki bazı ülkelerin stratejik parafin rezervleri yalnızca sekiz ila 10 gün yetecek seviyede bulunuyor; bu sürenin ardından karne uygulamasına geçilmesi gerekebilir.