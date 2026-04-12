Irak'ın ABD'ye petrol ihracatı azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) Irak'ın ABD'ye petrol ihracatının geçen hafta azaldığını bildirdi.

EIA'dan yapılan açıklamaya göre önceki hafta 7 ülkeden günlük 5 milyon 840 bin varil petrol ithal edilirken, bu sayı geçen hafta 218 bin azalışla 5 milyon 622 bin varil oldu.

Irak'ın ABD'ye petrol ihracatı, bir önceki hafta günlük 140 bin varil seviyesindeyken, bu sayı 20 bin varil düşüşle 120 bin varile geriledi.

Kanada, ABD'ye günlük 4 milyon 271 bin varil ihraç ederken, onu 589 bin varil ile Suudi Arabistan, 321 bin varil ile Venezuela, 165 bin varil ile Meksika takip etti.

ABD, Brezilya'dan günde 114 bin varil, Libya'dan ise 42 bin varil ithal etti.

EIA'nın verilerine göre Nijerya, Kolombiya ve Ekvador geçen hafta ABD'ye hiç petrol ihraç etmedi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de tahmini günlük petrol tüketimi yaklaşık 20 milyon varildir.