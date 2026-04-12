Suudi Arabistan petrol sahalarındaki onarım çalışmalarını tamamladığını duyurdu

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Doğu-Batı boru hattı ve "Munife" petrol sahasındaki hasarların başarıyla onarıldığını ve ihracatın normale döndüğünü, Hureys" petrol sahasındaki onarım çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı tarafından 12 Nisan 2026 Pazar günü yapılan açıklamada, ülkenin enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin 9 Nisan'da yapılan duyurunun devamı olarak, üretim ve ihracat kapasitesinin normale dönmeye başladığı belirtildi.

Tesislerin hedef alınması nedeniyle Doğu-Batı boru hattının günlük ihracat kapasitesinde 700 bin varillik bir azalma yaşandığı, ayrıca Munife ve Hureys sahalarının her birinde üretim seviyesinin 300 bin varil düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, teknik ekiplerin kısa sürede Doğu-Batı boru hattındaki ihracatı günlük 7 milyon varil seviyesine geri döndürmeyi başardığı ve Munife sahasındaki üretim kaybının da giderildiği ifade edilirken, Hureys sahasında ise tam üretim kapasitesine ulaşılması için çalışmaların sürdüğü ve tamamlandığında ilan edileceği bildirildi.

Nisan 2026'nın başında, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın yarattığı gerginlik nedeniyle Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine bir dizi füze ve İHA saldırısı düzenlenmişti. Bu saldırılar, Aramco şirketine ait bazı rafineriler ve petrol sahalarında hasara yol açmış, özellikle Doğu-Batı boru hattı üzerindeki bir pompa istasyonu ile Munife ve Hureys sahaları etkilenmişti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası ve ticari gemilerin geçişini engellemesi nedeniyle Doğu-Batı boru hattı, Suudi Arabistan'ın günlük 7 milyon varillik kapasitesiyle dünya pazarlarına petrol ihraç edebildiği tek yol olarak küresel ekonominin "can damarı" kabul ediliyor.

Haber kaynaklarına göre saldırılar, ülkenin toplam üretim kapasitesinde 600 bin varilden fazla azalmaya neden olmuştu ancak Aramco ekipleri rekor sürede hasarı gidererek enerji piyasasında istikrarı yeniden sağladı.