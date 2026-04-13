Zikar'da Hemorajik ateş yeniden ortaya çıktı: 2 ölü

Irak’ın Zikar ilinde Hemorajik ateş vakasının yeniden görülmeye başlandığı bildirilirken, iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Zikar Çevre ve Sağlık Komisyonu Müdürü Ahmed Hafaci, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü Kurdistan 24'e yaptığı açıklamada, Zikar ilinde Hemorajik ateş hastalığının yeniden baş gösterdiğini duyurdu.

Hafaci, şu ana kadar 9 vakanın tespit edildiğini ve bu hastalardan ikisinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Ahmed Hafaci ayrıca, enfekte olan diğer 7 kişinin sağlık merkezlerinde tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Zikar İl Meclisinin, Sağlık ve Çevre Komisyonu aracılığıyla ilgili kurumları talimatlandırdığını kaydeden Hafaci, hastalığın il genelinde yayılmasını sınırlamak ve kontrol altına almak amacıyla acil tedbirlerin başlatılması için harekete geçildiğini sözlerine ekledi.