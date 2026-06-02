CHP’de kurultay tarihi netleşiyor: 111 milletvekilinden "12 Temmuz" çağrısı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin (İstinaf) "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkanlık koltuğuna dönmesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) taşları yerinden oynattı. Partide gözler atılacak yeni adımlara çevrilirken, değişim kanadı kurultay için düğmeye bastı.

Grup Başkanı Özgür Özel liderliğindeki değişimciler, olağanüstü kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Bu hamlenin ardından CHP’li 111 milletvekili ortak bir bildiri yayımlayarak olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulundu.

"Seçimlere Girememe Riski Var"

111 milletvekilinin imzasıyla yayımlanan ortak metinde, hukuki sürecin getirdiği belirsizliğe dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir. Partimizin 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultay yapmaması halinde, seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya kalacağı açıktır. CHP iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz."

Kılıçdaroğlu’na Yakın İsimler de İmzacı

CHP’nin Meclisteki 138 milletvekilinden 111’i bildiriye destek verirken, geriye kalan 27 milletvekilinden 17’sinin imza atmayı reddettiği, 10 milletvekilinin ise "tarafsızlık" gerekçesiyle imza vermediği öğrenildi.

Bildiride en dikkat çeken detay ise daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlıklarıyla bilinen Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi ağır topların da kurultay çağrısına imza koyması oldu.

Meclis Başkanı Kurtulmuş: "Bizim Vazifemiz Değil"

Parti içindeki bu liderlik ve grup yönetimi krizi Meclis gündemine de taşındı. Gözlerin çevrildiği TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tartışmalara ilişkin mesafeli bir tutum sergileyerek, "Bu bizim vazifemiz değil, CHP meseleleri kendi içinde çözmeli." açıklamasında bulundu.

Mahkeme kararıyla koltuğuna geri dönen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise kurultay baskısına karşı kendi "A takımını" kurmak üzere yeni bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi üzerinde çalıştığı belirtiliyor.