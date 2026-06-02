Trump duyurdu: İsrail ve Hizbullah saldırıları durdurma kararı aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan’da acil bir ateşkes sağlandığını duyururken, İsrail’in Beyrut’a askeri güç göndermeme kararı aldığını, Hizbullah’ın ise tüm saldırı ve ateş açma eylemlerini durdurmayı kabul ettiğini açıkladı.

Truth Social hesabı üzerinden, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü açıklamalarda bulunan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "çok verimli" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

"Beyrut’a hiçbir askeri güç girmeyecek.” diyen Trump, yolda olan birliklere de geri dönme emri verildiğini ve geri çekildiklerini bildirdi.

"Karşılıklı Saldırılar Duracak"

Trump ayrıca, üst düzey temsilciler aracılığıyla Lübnan Hizbullahı ile başarılı bir temas kurulduğunu ve örgütün tüm saldırılarını durdurmayı kabul ettiğini belirtti.

Trump yönetiminin arabuluculuğunda varılan mutabakata göre İsrail Hizbullah’a saldırmayacak, Hizbullah da İsrail’e yönelik hiçbir eylemde bulunmayacak.

Bu ani gelişme, Beyrut’un işgal edilme riskinin bulunduğu ve gerilimin zirveye çıktığı bir dönemde haritanın yönünü kalıcı bir ateşkese çevirdi.

Petrol Piyasası ve İran ile Müzakereler

Ateşkes açıklaması öncesinde CNBC’ye mülakat veren Trump, İran’ın müzakereleri durdurabileceği ve Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatabileceği yönündeki iddialardan endişe duymadığını söyledi.

Bu söylentilerin küresel piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltmesine değinen ABD Başkanı, "Endişeli değilim. Petrol fiyatları çok yakın bir zamanda, yüksekten bırakılan bir taş gibi hızla düşecektir." dedi.

İran ile yürütülen diplomatik sürece de değinen Trump, görüşmelerin çok hızlı ilerlediğini belirtmekle birlikte, masanın devrilmesi ihtimaline karşı sert bir duruş sergileyerek, "Müzakerelerin son bulması açıkçası umurumda değil, buna çok az önem veriyorum." sözünü sarf etti.

Tahran ve Bölgedeki Askeri Kanattan Karşı Hamle

Buna karşın, İran’ın resmi haber ajansı Tesnim, Tahran kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail’in Lübnan’daki eylemleri nedeniyle İran’ın ABD ile arabulucular vasıtasıyla yürüttüğü mesajlaşma ve diyalog sürecini askıya aldığını duyurdu.

Aynı gün İran genelkurmayına bağlı Hatemu'l Enbiya Karargahı’ndan da gerilimi tırmandıracak bir uyarı geldi. Karargah, İsrail’in ateşkes ihlallerine devam etmesi halinde misilleme yapılacağını belirterek, işgal altındaki kuzey bölgelerinde ve askeri kasabalarda yaşayan İsrailli sivillere, zarar görmemeleri için acilen bölgeyi tahliye etmeleri çağrısında bulundu.