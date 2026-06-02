Koordinasyon Çerçevesi: Savaş ve barış kararı yalnızca hükümet ve Parlamentonun yetkisindedir

3 saat önce

Şii Koordinasyon Çerçevesi, 279. olağan toplantısını, Başbakan Ali Zeydi’nin katılımıyla gerçekleştirerek, ülkedeki öncelikli ulusal ve güvenlik meselelerini masaya yatırdı.

Koordinasyon Çerçevesi, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü, 279. olağan toplantısını Haydar Abadi’nin ofisinde, Başbakan Ali Zeydi’nin katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında, Irak'ın siyasi sistemini belirleme hakkının mutlak olarak Irak halkına ait olduğu vurgulanırken, savaş ve barış kararının ulusal ve egemen bir karar olduğu, bu yetkinin yalnızca seçilmiş Parlamento ve hükümeti temsil eden anayasal kurumların elinde bulunduğu belirtildi. Bu çerçevenin dışındaki her türlü adımın yasa ve anayasa ihlali sayılacağı ifade edildi.

Haşdi Şabi İçin Kritik Karar: Siyasi Yapılarla İlişkiler Kesiliyor

Güvenlik güçlerinin statüsüne ilişkin olarak, Haşdi Şabi’nin devletin resmi bir güvenlik kurumu olduğu, anayasaya, yasalara ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın emirlerine tamamen bağlı olduğu yeniden teyit edildi.

Bu doğrultuda, 2016 yılına ait 40 sayılı kanunun uygulanması ve Yüksek Dini Merci'nin kurumun tarafsızlığını koruma yönündeki talimatlarına bağlılık gereği, Haşdi Şabi’nin tüm siyasi, parti ve sosyal yapılarla her türlü ilişkisinin kesilmesine yönelik resmi karar alındı.

"Silah Tamamen Devlet Kontrolünde Olmalı"

Toplantıda, silahların tamamen devlet kontrolünde tutulması projesine tam destek beyan edilirken, Irak'taki Uluslararası Koalisyon güçlerinin misyonunun sonlandırılması sürecini tamamlamak üzere hükümetin uluslararası toplumla iş birliğine devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantının sonunda, Koordinasyon Çerçevesi bünyesindeki siyasi güçler, ülkenin yüksek çıkarlarını ve güvenlik istikrarını korumak adına gerekli her türlü karar ve önlemi alması için Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'na tam yetki verdi.