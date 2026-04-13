IMF, Dünya Bankası ve IEA'dan ortak uyarı: Orta Doğu'daki savaşın etkileri uzun sürecek

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yapılan ortak açıklamada, Orta Doğu'da devam eden savaşın küresel çapta kapsamlı ve adaletsiz bir etki yarattığı uyarısında bulunulurken, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik normale dönse bile, yıkıcı ekonomik etkilerin ve yüksek fiyatların uzun süre devam edeceği vurgulandı.

Washington'da 13 Nisan 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, üç uluslararası kurumun başkanları, savaşın özellikle düşük gelirli ve enerji ithal eden ülkeler için "öldürücü bir darbe" olduğunu belirtti.

Yayımlanan bildiriye göre petrol, doğalgaz ve kimyasal gübre fiyatlarındaki artış, küresel düzeyde gıda güvenliği üzerinde ciddi bir risk oluştururken toplu iş kayıplarına da yol açtı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin henüz normale dönmediğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ulaşım tamamen başlasa dahi, enerji altyapısına verilen büyük zararlar nedeniyle temel ihtiyaçların savaş öncesi seviyelere dönmesi çok zaman alacak ve fiyatlar uzun bir süre yüksek seyretmeye devam edecektir."

Enerji sektörünün yanı sıra, savaşın kitlesel göçlere, turizm sektörünün felç olmasına ve uçak seferlerinin azalmasına neden olduğu; bu alanlardaki toparlanmanın da ciddi bir zaman gerektirdiği belirtildi.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, birçok ülkenin enerji stoklarına el koyduğunu ve ihracatı engellediğini söyledi.

Birol, isim vermeden bu ülkelere seslenerek, fiyatların istikrara kavuşması için enerjinin piyasaya akışına izin verilmesi çağrısında bulundu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise büyük güçlere sert bir mesaj göndererek, "Hepsinden önce, zarar vermeyin." dedi.

Kristalina Georgieva, Asya, Afrika ve Pasifik adalarında enerji kıtlığı nedeniyle derin endişe duyan ülke temsilcileriyle görüştüğünü belirtti.

14 Nisan Salı günü (bugün), IEA'nın aylık petrol piyasası raporunu, IMF'nin ise hasarın boyutlarını detaylandıracak olan "Dünya Ekonomik Görünümü" raporunu yayımlaması bekleniyor. Dünya Bankası ve IMF, bu ekonomik şoktan en çok etkilenen ülkelere mali yardım ve siyasi danışmanlık sunmaya hazır olduklarını yineledi.

Bu küresel uyarılar, ABD ve İran arasındaki savaş ile Washington'un Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alması sonucu küresel petrol ve gaz taşımacılığının büyük bir kesintiye uğradığı bir dönemde geldi. Mevcut durum, Filipinler ve Malezya gibi ülkelerin mesai saatlerini kısaltmasına ve birçok ülkenin yakıt tasarrufuna gitmesine yol açarak küresel ekonomik çöküş riskini artırmış durumda.