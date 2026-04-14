İran: Savaşın zararı 270 milyar doları buldu

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ilk belirlemelere göre savaşın yol açtığı maddi zararın 270 milyar dolara ulaştığını ve İslamabad'daki müzakere heyetinin bu zararların tazmini için çalıştığını belirtti.

Fatma Muhacerani, 14 Nisan 2026 Salı günü, Tesnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle ülkede meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin ön tahminlerin 270 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Muhacerani, bu rakamın nihai olmadığını ve ekonomi ekibinin zararın boyutunu belirlemek için daha detaylı değerlendirmeler yapmaya devam ettiğini söyledi.

Savaş zararlarının tazmin edilmesinin müzakerelerin ana konularından biri olduğunu ifade eden Sözcü Muhacerani, İran müzakere heyetinin İslamabad'daki toplantılarda bu konunun takipçisi olduğunu vurguladı.

Tahran hükümeti, savaşta meydana gelen hem can hem de mal kayıplarının tazminatını almak için yasal ve uluslararası yollara başvuracağını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz 28 Ağustos'ta ABD ve İsrail’in İran'a yönelik ortak hava saldırıları başlatmasının ardından, Devrim Muhafızları da karşılık olarak İsrail'e ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerine günlük insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırıları düzenlemişti. 40 gün boyunca aralıksız devam eden savaşın ardından şu an iki haftalık bir ateşkes ilan edilmiş durumda.