Sur Belediyesinden çok dilli hizmet atılımı: Dil Meclisi kuruldu

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi, bünyesinde bir "Dil Meclisi" kurulduğunu ve toplumsal yaşamın her alanında çok dilli hizmet sunulacağını duyurdu.

Sur Belediyesi tarafından yapılan basın açıklamasında, Dil Meclisinin kuruluşuyla birlikte; eğitim, ekonomi, turizm, bilgiye erişim, acil durumlar, sağlık hizmetleri ile kültür ve kimliğin korunması gibi pek çok alanda çok dilli hizmet verileceği kaydedildi.

Dil Meclisi yöneticileri, bu hizmetle günlük yaşamda anadilin daha fazla ön plana çıkacağını ve bunun özellikle Kürtçe için büyük bir kazanım olacağını ifade etti.

Sur Belediyesi Dil Meclisi Sözcüsü Halil Yana, konuya ilişkin K24’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Küçüklerden büyüklere kadar herkesin belediye bünyesinde kendi anadilinde hizmet alabilmesi için çalışıyoruz. Çocuklar için kreşler açmayı, toplumun kendi öncülerini ve değerlerini tanıması için projeler yürütmeyi ve kapsamlı dil kursları başlatmayı hedefliyoruz."

Çok dilli hizmetin turizm boyutuna vurgu yapan Sur Belediye Eş Başkanı Adnan Orhan ise mevcut uygulamaların yetersiz kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Turizm polisimiz ve zabıtalarımız var ancak bunun yeterli olmadığı kanaatine vardık. Bundan böyle rehber talep eden ziyaretçilerimize istedikleri dilde rehberlik hizmeti sağlayacağız. Ayrıca çocuklarımız için eğitim alanları oluşturacağız."

Yeni uygulama kapsamında Sur Belediyesi hizmet binasına giden vatandaşlar, Dil Meclisi tarafından karşılanacak ve tercih ettikleri anadilde hizmet alma imkanına sahip olacak.