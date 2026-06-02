Barrack: Trump konuştuğunda dost da düşman da kulak veriyor

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve resmen Başkanlık Irak ve Suriye Özel Temsilcisi olarak yeni görevine başlayan Tom Barrack, Donald Trump'ın "ABD'nin bölgedeki dış politika paradigmasını değiştirmeyi" başardığını ve onun liderlik tarzının, Washington'ın Orta Doğu'daki başarısının anahtarı olduğunu belirtti.

Tom Barrack, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü resmi "X" (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın liderliğinde hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trump'ın bölgede daha önceki hiçbir başkanın yapamadığı işleri başardığını vurgulayan Barrack, "Trump konuştuğunda dost da düşman da aynı şekilde kulak veriyor, gündem artık Batı tarafından Batı için belirlenmiyor, aksine bölgenin kendisinden bölge için şekillendiriliyor." dedi.

Trump’ın yeni Irak ve Suriye Özel Temsilcisi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun rolüne de değinerek, onun Henry Kissinger'ın izinden gittiğini belirtti.

Barrack, "Rubio, aynı zamanda Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini de yürüten tek Dışişleri Bakanı olarak, ABD'nin bölgeyle olan ilişkilerinde köklü bir değişim yaratmıştır." diye kaydetti.

Trump yönetiminin siyasi felsefesine dikkat çekerek, müttefiklerin kendi kendilerine yetebilmeleri için teşvik edildiklerinde dile getiren Tom Barrack, ABD'nin varlığıyla sağlanan güç dengesinin en iyi sonucu vereceğini söyledi.

Barrack,"Müttefiklerimizin yükü bizimle paylaşmasını ve ortak bir refaha doğru ilerlemeyi istiyoruz. Ancak tüm bunlar, ABD'nin hegemonyasını, istikrarını ve stratejik hedeflerini koruyacak bir çerçevede olmalıdır." sözlerini sarf etti.

Geçtiğimiz pazar günü ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu anda ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olan Tom Barrack'ın, Başkanlık Irak ve Suriye Özel Temsilcisi olarak yeni bir göreve atandığını duyurmuştu.