Havalimanında şaşkına çeviren kaçakçılık: Valizinden binlerce canlı karınca çıktı!

2 saat önce

Kenya’da gümrük memurlarını bile hayrete düşüren bir "biyokorsanlık" vakası mahkemede noktalandı. Nairobi Havalimanında valizine gizlediği 2 bin 200’den fazla canlı karıncayla yakalanan Çinli yolcu Zhang Kequn, hem hapis hem de ağır para cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz ay Nairobi Uluslararası Havalimanında durdurulan Zhang’ın bagajında yapılan aramada, plastik kaplara gizlenmiş 2 bin 200’den fazla canlı bahçe karıncası ele geçirildi. Başlangıçta suçlamaları reddeden zanlı, mahkemede suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Davaya bakan Hakim Irene Gichobi, son dönemde artış gösteren karınca kaçakçılığına karşı sert bir mesaj verdi. Karıncaların doğadan kitlesel olarak toplanmasının ekosistemi geri dönülemez şekilde bozduğunu belirten Gichobi, "Bu tür suçların önlenmesi için caydırıcı cezalar şarttır." dedi.

Yaban hayatı uzmanları, kaçakçılığın rotasının artık fildişi gibi büyük parçalardan, ekosistem için kritik öneme sahip küçük türlere kaydığına dikkat çekiyor.