Irak petrolü Baniyas Limanı üzerinden Avrupa’ya ihraç edildi

Irak petrolünün Baniyas Limanı üzerinden tankerlerle Avrupa pazarlarına ihraç edilmeye başlandı.

Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) Genel Müdürü Ali Nizar, bugün (16 Nisan 2026 Perşembe) yaptığı açıklamada, Irak petrolünün Suriye’deki Baniyas rafinerisinde boşaltıldığını, ardından Akdeniz üzerinden Avrupa’daki rafineriler ve tüketicilere gönderilmek üzere tankerlere yüklendiğini belirtti.

Bu adımın yeni bir pazarlama güzergâhı açılması açısından son derece önemli olduğunu belirten Nizar, bunun hem mevcut kriz sürecinde hem de gelecekte değerlendirilebileceğini ifade etti.

Ayrıca SOMO’nun bu adımla yetinmeyeceğini vurgulayan Nizar, Irak petrol ihracatını artırmak ve çeşitlendirmek için yeni çıkış yolları üzerinde çalışmaların sürdüğünü, lojistik, teknik ve güvenlik zorluklarına rağmen bu çabaların devam ettiğini söyledi.

Öte yandan SANA ajansının haberine göre Suriye Petrol Şirketi, özel bir gemiyle ihraç edilmek üzere Baniyas Limanı'nda Irak ham petrolünün ilk konvoyuna yükleme işlemine başladı.